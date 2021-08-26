برلمانية: تطبيق الغرامة على عدم الالتزام بالكمامة قرار وجوبى

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة قرار تطبيق الغرامة علي عدم الإلتزام بالكمامة قرار وجوبى خصوصًا في الفترة الحالية ونحن علي أعقاب دخولنا الموجة الرابعة.



وأكدت"سعيد" فى تصريح لبوابة "الفجر" أنه يوجد زيادة في الاعداد وذا ما ترتب عليه قرارات الحكومة ويجب الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا، والمتعارف عليها من ارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية، وغيرها من الإجراءات.



وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الإقبال علي التسجيل للقاح أمر هام خصوصًا بعد ثبوت أنه أمن وعدد كبير تلقوا اللقاح بدون أضرار جانبية فلا داعي للتأخير أو القلق لأنه السلاح الأول للتقليل من أعراض المرض والتقليل من حدة الموجة ككل.