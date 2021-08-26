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تحرير 4675 محالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4675 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1340 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و122 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائى، و57 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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