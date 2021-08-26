تحرير 36 مخالفة لمحلات مخالفة في الأوكازيون الصيفي بالإسكندرية

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إجمالي المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي في الإسكندرية قد بلغ 418 محل بأنشطة متنوعة على رأسها (الملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والسجاد والمفروشات بالإضافة إلى أنشطة آخرى)، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر بين المحال المتقدمة لمديرية التموين لطلب التصريح كانت من فئة محال الملابس الجاهزة.



ولفت إلى أنه على من يرغب من أصحاب المحلات في المشاركة في الأوكازيون الصيفى بالتوجه إلى مديرية التموين للحصول على التصاريح للمشاركة في الأوكازيون، مشيرًا إلى أن نسبة الخصم في المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي تصل في بعض المحال إلى 50% على السلع.



و أكد سعد الله، أن المديرية شنت العديد من حملات على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديرية التموين للمشاركة فى الأوكازيون، مشيرًا بأنه تم تحرير 36 محضرًا لبعض المحال التي طبقت الأوكازيون دون تصريح من المديرية وذلك لضمان الالتزام بالأسعار التي تم الاتفاق عليها.



ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة التعاون المثمر والكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتوفير سبل الدعم للمواطنين بأسعار مناسبة.



كما أشاد المحافظ، الأوكازيون الصيفي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور علي المصيلحي؛ في 2 أغسطس والذي امتد حتى 15 سبتمبر 2021.