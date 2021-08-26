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قرارات مهمة من السكة الحديد بشأن قطارات بنها والزقازيق

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بمناسبة أعمال التطوير الخاصة بنظم الإشارات والتى يتم تنفيذها بخط" الزقازيق بنها"، فقد تقرر إلغاء تشغيل القطار رقم 263 بنها الزقازيق، الذي يقوم من بنها 9.10 مساء.

كما تقرر إلغاء القطار رقم 262 الزقازيق بنها المقرر قيامه من الزقازيق 10.05 مساء، وكذلك تغيير مسار القطار 962 اكسبريس بورسعيد القاهرة المقرر قيامه من بورسعيد الساعة 6.35 مساءً.

كما تقرر تغيير مسار القطار 339 اكسبريس القاهرة الزقازيق المنصورة المقرر قيامه من القاهرة 8.40 مساءً ليكون خط سيره طريق القاهرة شبين القناطر الزقازيق بدلا من خط القاهرة بنها الزقازيق وذلك ليلة 2682021 فقط.

وتعتذر الهيئة عن هذه التعديلات المؤقتة، كما شكرت جمهور الركاب على تعاونهم.

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