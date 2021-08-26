نجل غادة عادل يفاجئ الجمهور بخسارة وزنه



شارك عبد الله الهواري نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري جمهورة صور جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، وكانت الصور مفاجأة لجمهوره بسبب فقدانه الكثير من وزنه الزائد.





وتفاعل مع صوره عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا، معبرين عن اختلاف شكله كثيراً عن السابق، وجاءت التعليقات كالآتي:"عاش"، فيما كتب متابع آخر:"تغيير كبير برافو".



وكان عبد الله الهواري قدم تجربة سينمائية وحيدة من خلال فيلم "العفريت"، وهو من تأليف وإخراج عبد الله الهواري، وإنتاج مجدي الهواري، وكان يدور العمل في إطار كوميدي، كما ظهرت غادة عادل فى الفيلم كضيف شرف مع نجلها بودى، وقد شارك فى بطولته، إلى جانب بودي، أسما سعيد وأدهم السدراوى وعمرو موسى وجنات سعيد.