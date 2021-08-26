Advertisements

نجل غادة عادل يفاجئ الجمهور بخسارة وزنه

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
Advertisements
نجل غادة عادل يفاجئ الجمهور بخسارة وزنه

شارك عبد الله الهواري نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري جمهورة صور جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، وكانت الصور مفاجأة لجمهوره بسبب فقدانه الكثير من وزنه الزائد.


وتفاعل مع صوره عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا، معبرين عن اختلاف شكله كثيراً عن السابق،  وجاءت التعليقات كالآتي:"عاش"، فيما كتب متابع آخر:"تغيير كبير برافو".

وكان عبد الله الهواري قدم تجربة سينمائية وحيدة من خلال فيلم "العفريت"، وهو من تأليف وإخراج عبد الله الهواري، وإنتاج مجدي الهواري، وكان يدور العمل في إطار كوميدي، كما ظهرت غادة عادل فى الفيلم كضيف شرف مع نجلها بودى، وقد شارك فى بطولته، إلى جانب بودي، أسما سعيد وأدهم السدراوى وعمرو موسى وجنات سعيد.

أخبار تهمك

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل صفقة انتقال ميكيسوني إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ ساعتين و 36 دقيقة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

ماكينة أهداف.. الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لضم شادي حسين

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ ساعتين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:01 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

10:35 ص

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

10:25 ص

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

10:00 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements