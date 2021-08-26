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بلجيكا: واشنطن أبلغتنا معلومات عن هجمات إرهابية وشيكة في محيط مطار كابل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قالت الحكومة البلجيكية، اليوم الخميس، إن واشنطن أبلغتها معلومات عن هجمات إرهابية وشيكة في محيط مطار كابل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

               

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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