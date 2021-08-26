طارق عبد العزيز لـ"الفجر الفني":" المخرج محمد أمين شديد الحرص.. وإسعاد يونس ممثلة عظيمة

وقال طارق عبد العزيز في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" :" المخرج محمد أمين مخرج شديد الحرص والأخلاق،وعندما أعمل معه أجد أنه لديه أفكار يريد توصيلها،وليس فقط إخراجها للنور مضيفًا إلي أن الكاتب أحمد عبد الله كاتب ورق جيد ولديه رؤيه ".









كما تحدث عن عودة الفنانة إسعاد يونس للسينما بعد غياب15 عامًا قائلاً:" إسعاد يونس ممثلة عظيمة".





فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين بطولة إسعاد يونس،أحمد السقا،خالد الصاوي،ملك قوره،مي سليم،دينا فؤاد،نرمين زعزع،وعدد كبير من النجوم.

تحدث الفنان طارق عبد العزيز أثناء تواجده في العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" عن المخرج محمد أمين، مشيرًا إلي أنه تعامل معه من قبل في فيلم "ثقافي"،و"فبراير الأسود"،وكانوا من أعظم الأعمال، وأن محمد أمين كان له دور كبير في نجاح طارق عبد العزيز