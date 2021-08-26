Advertisements

صابرين: لم أتردد في الظهور كضيفة شرف في"200 جنيه".. وإسعاد يونس قيمة فنية كبيرة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - تصوير :- ياسمين عليوه
Advertisements
تحدثت الفنانة صابرين للفجر الفني أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" عن عودة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس للفن من خلال هذا الفيلم بعد غياب، قائلة:" إسعاد يونس ممثلة عظيمة وهي ست عظيمة،وكنا نفتقدها للغاية ". 

وأضافت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" :" إسعاد يونس قيمة كبيرة للفن،وكنا سعيدين بها في الكواليس، مشيرة إلي أن عندما عُرض عليها الظهور كضيفة شرف لم تترد.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين بطولة إسعاد يونس،مي سليم،أحمد السقا،ملك قوره،دينا فؤاد،خالد الصاوي،نرمين زعزع وعدد كبير من النجوم

أخبار تهمك

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الـ8 مليون يورو.. صفقة رحيل دبابة الأهلي مهددة بالفشل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد قليل.. الأهلي يعلن عن أول صفقات الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 14 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ماكينة أهداف.. الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لضم شادي حسين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:01 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

10:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

10:25 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements