صابرين: لم أتردد في الظهور كضيفة شرف في"200 جنيه".. وإسعاد يونس قيمة فنية كبيرة

وأضافت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" :" إسعاد يونس قيمة كبيرة للفن،وكنا سعيدين بها في الكواليس، مشيرة إلي أن عندما عُرض عليها الظهور كضيفة شرف لم تترد.



فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين بطولة إسعاد يونس،مي سليم،أحمد السقا،ملك قوره،دينا فؤاد،خالد الصاوي،نرمين زعزع وعدد كبير من النجوم

تحدثت الفنانة صابرين للفجر الفني أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" عن عودة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس للفن من خلال هذا الفيلم بعد غياب، قائلة:" إسعاد يونس ممثلة عظيمة وهي ست عظيمة،وكنا نفتقدها للغاية ".