قبل حفله بيوم.. محمد حماقي يطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"طالع موضه"



كما يستعد حماقي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي على هامش مهرجان الماسة العلمين الغنائي وذلك مساء غد يوم 27 أغسطس.



وجاءت أسعار تذاكر الحفل، وفقا لما تم إعلانه، من 400 جنيهًا للفرد وحتى 1000 جنيهًا، وجاء من ضمن شروطه أنه: ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 عامًا، وبدءً من 12 عامًا تذكرة كاملة لحضور الحفل.





يستعد النجم محمد حماقي، لطرح أغنية جديدة من أغاني ألبومه الجديد"يا فاتني" وتحمل الأغنية اسم"طالع موضه"، وذلك في تمام الخامسة مساء اليوم عبر "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.