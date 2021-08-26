صيدلة سوهاج تختتم فعاليات ورشة عمل "النمذجة الجزيئية"





شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات ورشة عمل "النمذجة الجزيئية" بكلية الصيدلة، بحضور كلًا من الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور كمال الشرقاوي وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور ممدوح فوزى مدير وحدة الابحاث الطلابية ومنسق ورشة العمل.



وفي بداية كلمته أكد"عبدالخالق " ان الجامعة تهتم بتنفيذ ورش العمل التخصصية والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب البحثية والذهنية، وتساعده علي إكتساب خبرات جديدة، تؤهله للمنافسة بسوق العمل بعد التخرج، وتجعله اكثر وعيًا بأهمية البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.



وأوضح الدكتور مجدى القاضى ان ورشة العمل نظمها قسم الكيمياء الصيدلية بالتعاون مع وحدة الأبحاث الطلابية، واستهدفت طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية وطلاب الكلية، مضيفًا ان الكلية بصدد تدشين وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمستسفي الجامعي ووحده المعلومات الدوائية خلال شهر سبتمبر القادم.



وأشار الدكتور ممدوح فوزى مدير وحدة الابحاث الطلابية ومنسق ورشة العمل الي انه شارك بالورشة أكثر من ١٣٠ طالب وطالبة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، لافتًا ان ورشه العمل شملت عدد من الموضوعات وهي كيفية إستخدام برنامج ال chemdraw واهميته، تصميم الأدوية drug design، النمذجة الجزيئية molecular docking ودوره وأهميتة فى الإسراع من إكتشاف الأدوية، بالاضافة الي ديناميكية عمل هذه الأدوية داخل الجسم.



الجدير بالذكر أنه حاضر بورشة العمل بعض من معاوني اعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الصيدلية وهم الدكتورة هبة عاطف، الدكتورة أسماء هانى، الدكتورة اية إبراهيم، الدكتورة أروى ابو بكر، الدكتورة روكيت حسن والدكتورة يمنى وليد.