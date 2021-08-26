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اليوم.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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اليوم.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي
تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك مساء اليوم الخميس في مدينة العالمين الجديدة.

ومن المؤكد أنها ستقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

جدير بالذكر أنه من آخر أعمال هيفاء، الفنية دويتو غنائي يحمل عنوان "لو كنت" مع الفنان أكرم حسني، وقد حاز على إعجاب الجمهور وحقق نجاحاً ساحقاً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع توما.

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