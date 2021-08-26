محافظ قنا يتابع عمل خط فرز وحفظ وتجميد الأسماك بكلاحين قفط



واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته التفقدية للمنطقة الصناعية الأولي بكلاحين قفط بمتابعة سير العمل بخط فرز وحفظ وتجميد الأسماك والقشريات خاصة الاستاكوزا النيلة، بحضور النائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب محمد موسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.



وأوضح محافظ قنا أن صيد الاستاكوزا له فائدة مزدوجة حيث أنه يعطي الفرصة لنمو الثروة السمكية، لكونها تتغذي علي بيض الأسماك الأخرى، كما يعد صيدها وتصنيعها منتجا جديد علي السوق القنائي، يتم بيعه وتصديره، وهو ما يعد فائدة اقتصادية لزيادة الدخل القومي المصري، فضلا عن انه يوفر العديد من فرص العمل للكثير من الصيادين والموردين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات.



كما تابع "الداودي" خلال زيارته مراحل تجهيز الاستاكوزا والتي تمر بالعديد من العمليات داخل الأقسام المختلفة، منها عمليات الفرز والغسيل والقلي والتبريد والتعبئة والتغليف، ثم يتم تجميدها بعد ذلك في ثلاجات عند درجة حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر لتصبح جاهزة للتصدير.



يذكر أن خط إنتاج الأسماك والقشريات يقع على مساحة 760 م٢ بتكلفة استثمارية تقدر بـ10 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 6 طن يوم ويوفر 120 فرصة عمل مباشرة و600 فرصة عمل غير مباشرة وهو أحد المشروعات الجديدة والنوعية التي لها عائد اقتصادى كبير.