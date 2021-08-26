محافظ سوهاج يستقبل جثامين شهيدي الواجب الوطني بمطار سوهاج العسكري





قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، باستقبال جثامين شهيدي الواجب الوطني، من أبناء المحافظة، بمطار سوهاج العسكري، وهم الشهيد ملازم أول "أحمد محمد عقدة "، ابن قرية شطورة بمركز طهطا، والشهيد مجند "مؤمن رابح حامد الغرابلي"، ابن قرية روافع العيساوية بمركز المنشاة، واللذان استشهدا أمس بسيناء.



وقدم محافظ سوهاج العزاء لأهالي الشهيدين، داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً للوطن، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب.



وشارك في الاستقبال اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعقيد المعتز بالله ممدوح نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، واهالي الشهداء، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.