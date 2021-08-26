Advertisements
محافظ سوهاج يستقبل جثامين شهيدي الواجب الوطني بمطار سوهاج العسكري
الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:14 م
أيمن الجرادي
Advertisements
قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، باستقبال جثامين شهيدي الواجب الوطني، من أبناء المحافظة، بمطار سوهاج العسكري، وهم الشهيد ملازم أول "أحمد محمد عقدة "، ابن قرية شطورة بمركز طهطا، والشهيد مجند "مؤمن رابح حامد الغرابلي"، ابن قرية روافع العيساوية بمركز المنشاة، واللذان استشهدا أمس بسيناء.
وقدم محافظ سوهاج العزاء لأهالي الشهيدين، داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً للوطن، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب.
وشارك في الاستقبال اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعقيد المعتز بالله ممدوح نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، واهالي الشهداء، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.
Advertisements