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الكرملين يدرس تصرفات طالبان قبل أن يقرر الاعتراف بها

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
منار طارق
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صرح المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، الخميس، بأن روسيا لم تحدد بعد موقفها تجاه طالبان، وسوف ترى كيف يتصرفون تجاه السكان الأفغان والدبلوماسيين الروس.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية إن موسكو مهتمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان ومن المرجح أن تواصل الاتصالات مع واشنطن بشأن القضايا الناشئة هناك. وعلي صعيد اخر، قالت الحكومة الهولندية إنها تتوقع تنفيذ آخر رحلة إجلاء لها من أفغانستان، اليوم الخميس، تاركة بعض المؤهلين للمغادرة، ودعت المواطنين إلى عدم الذهاب إلى مطار كابول بسبب تدهور الوضع الأمني.

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان "أبلغت الولايات المتحدة هولندا بأنه يتعين عليها المغادرة اليوم ومن المرجح أن تقوم بآخر الرحلات في وقت لاحق اليوم". وتابعت "هذه لحظة مؤلمة لأنها تعني أنه على الرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية، فإن الأشخاص المؤهلين للإجلاء إلى هولندا سوف يتخلفون عن الركب".

وأضافت أنه لم يعد من الممكن مساعدة الهولنديين الذين تم إجلاؤهم داخل المطار وحوله بسبب الوضع الأمني و"يوصى بشدة بعدم الحضور إلى المطار". ومن المتوقع أن يتم نقل ما تبقى من موظفي السفارة الهولندية والعسكريين ومئات الأشخاص داخل بوابات المطار في آخر رحلاتهم من أفغانستان يوم الخميس.

تم إجلاء ما يقرب من 1200 شخص من أفغانستان على متن رحلات جوية هولندية، ولا يزال المئات من المواطنين الهولنديين في البلاد.وقالت الحكومة إنه سيبقى عددا صغيرا من القوات الهولندية وطائرة سي -130 بالقرب من أفغانستان حتى 31 أغسطس.

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان جة الكرملين

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