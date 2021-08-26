روسيا تسجل 820 وفاة جراء فيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 19630 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19536 إصابة في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (1712 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1301 حالة).

ووأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 820 حالة وفاة (مقابل 809 وفيات أمس)، ما يمثل أكبر قفزة يومية منذ بداية الجائحة، فيما تماثل 19661 مريضا للشفاء.

وكانت روسيا، أجرت أكثر من 176.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 567 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.