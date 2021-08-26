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وكيل "صحة ببورسعيد" يستقبل وفداً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الخميس، وفدًا من منظمة اليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة "، وذلك للتنسيق مع المديرية والتامين الصحى الشامل لتطوير ودعم صحه الأم والطفل، والوقوف علي الإنجازات التي حدثت بالقطاع الصحي ببورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الشامل.

وتفقد وفد المنظمة، المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق خدمات الأمومة والطفولة، وضم الوفد الدكتور اوليفر بتروفيتش مدير قسم تنميه الطفوله يونيسف، والدكتورة نيفين دوس مدير برنامج الصحة، والدكتور سامى اسحق مدير مساعد برنامج الصحة، والدكتورة نجلاء عرفه مدير مساعد برنامج التغذية.


وأشاد الوفد بما تحقق من إنجازات كبيرة بالقطاع الصحي بمحافظة بورسعيد، والتي تعد نموذجًا مشرفا لتطبيق رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة الصحية في مصر.

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