نيرمين الفقي بطلة حكاية جديدة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"

تعاقدت الفنانة نيرمين الفقي حالياً على المشاركة في حكاية جديدة بعنوان "على الهامش" من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، ومن المقرر إنطلاق تصويرها خلال الفترة المقبلة.





والحكاية من تأليف أماني التونسي ومن وإخراج إبراهيم فخر،ولم يتم الاستقرار على باقي الأبطال حتى الآن، كما أن القائمين على المسلسل يعملون على التحضير لـ 6 حكايات في نفس الوقت.



