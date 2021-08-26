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نيرمين الفقي بطلة حكاية جديدة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"
الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:16 م
بسمة عادل
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تعاقدت الفنانة نيرمين الفقي حالياً على المشاركة في حكاية جديدة بعنوان "على الهامش" من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، ومن المقرر إنطلاق تصويرها خلال الفترة المقبلة.
والحكاية من تأليف أماني التونسي ومن وإخراج إبراهيم فخر،ولم يتم الاستقرار على باقي الأبطال حتى الآن، كما أن القائمين على المسلسل يعملون على التحضير لـ 6 حكايات في نفس الوقت.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي مسلسل "النمر" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، محمد مهران، خالد أنور، ولاء الشريف، بيومي فؤاد، محمود حافظ، إخراج شيرين عادل.
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