محمد منير المسؤول الإعلامي بدار الأوبرا المصرية: هناك خطة جديدة لإمتداد مهرجان "محكي القلعة" بـ "قايتباي" بالاسكندرية.. ولا نية لإرتفاع سعر تذكرة المهرجان

الفجر الفني

في البداية حدثنا كيف ترى إحصائيات في حفل الفنان هاني شاكر بمهرجان القلعة؟



* بمناسبة حديثك عن حضور ذوي القدرات الخاصة للمهرجان.. ما هي التسهيلات المقدمة لهم؟



كانت هناك خطة مدروسة جيداً، وضعتها الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، من أجل تسهيل الدخول لذوي القدرات الخاصة وكبار السن، وحضورهم للمهرجان، وذلك بتحديد مسارات خاصة بهم، بدون فرض رسوم نهائياً، كل ذلك من أجل رسم السعادة والبهجة على وجههم، من خلال الحفلات الغنائية.



* هل هناك تفكير في إرتفاع سعر تذكرة دخول مهرجان القلعة؟



لم يكن هناك نية على الإطلاق في إرتفاع سعر التذكرة نهائياً، أو الحديث عنها، و دار الأوبرا المصرية ملتزمة تماماً بالسعر الذى تم فرضه منذ عام 2019 وهي "20 جنيهاً للفرد"، وهو أجر سعر رمزي، مقارنة بالحفلات الخاصة والخدمات المقدمة والتسهيلات المخصصة للجمهور والوصول للمنتج الثقافي لجميع المواطنين.



* وماذا عن التفكير في نقل فكرة "مهرجان القلعة" لجميع القلاع المصرية؟



* بالفعل منذ فترة كان هناك إمتداد لمهرجان محكي "القلعة" برعاية دار الأوبرا المصرية، داخل "قلعة قايتباي" بالاسكندرية، إلا أنه توقف، لكن خلال هذه الفترة هناك حديث بين وزيرة الثقافة ووزير الأثار، من أجل إعاد دارسة عودة النشاط بالقلعة للجمهور بالإسكندرية.



* ما سبب توقف بعض الأنشطة الثقافية.. وهل هناك نيه لعودتها من جديد؟



جائحة كورونا، كانت سبب في توقف العالم أجمع وليس مصر، وبالتالي كان هناك توقف للإنشطة الثقافة، لكنها بدأت تعود من جديد، بخلاف إنشاء العديد من المشروعات، منها مشروع "كشك كتابك" بمبادرة حياة كريمة، والتى حرصت وزيرة الثقافة المصرية على متابعته بشكل شخصي.

التقى موقع ""، بـ محمد منير المسؤول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية، بعد حفل الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي، لتحدث عن احصائيات الحفل الغير مسبوقة منذ انطلاق الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث تم نفاذ التذاكر منذ الخامسه مساءً، فضلاً عن خطة الوزارة في تطوير وتقديم خدمات إضافية لجمهور المهرجان، وإليكم نص الحديث،،في الحقيقة ما حدث بحفل الفنان هاني شاكر، دليل على عظمة الفن المصري، والإحصائيات كانت مؤشراً واضحاً للجميع، بعدما شهد الحفل حضور مايقرب من 4 آلاف شخص داخل أروقه مسرح محكي القلعة، ومايعادلهم بالحضور أمام الأبواب من أجل الدخول وهو ما يحدث للإلتزام بالأعداد التى فرضتها دار الأوبرا في ظل الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، وحفاظاً على حياة الجمهور، أما بشأن الفئات العمرية التى حضرت للحفل، كانت مفاجأة وخير دليل أيضاً على حرص وزارة الثقافة و دار الأوبرا المصرية، على إحياء النجوم الكبار لمصر لحفلات محكي القلعة.