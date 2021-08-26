بسبب الـ8 مليون يورو.. صفقة رحيل دبابة الأهلي مهددة بالفشل

أصبحت صفقة انتقال أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جالطة سراي مهددة بالفشل.





وأبدى النادي التركي رغبته في التعاقد مع لاعب الوسط الدولي المالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الأهلي منذ الانتقال لصفوفه قبل موسمين قادمًا من مولودية الجزائر.





وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن صفقة انتقال أليو ديانج لجالطة سراي باتت مهددة بالفشل بسبب تمسك النادي الأحمر بالحصول على مبلغ ٨ مليون يورو لبيع اللاعب.





وأضاف المصدر بأن نادي عرض جالطة سراي اقترب من ٦ مليون دولار وهو ما جعل مسؤولو الأهلي يرفضون إتمام الصفقة.





وأشار المصدر بأن الأهلي لن يسمح ببيع أليو ديانج بأقل من المبلغ المحدد وهو ما يرفضه جالطة سراي وبالتالي فالصفقة لن تتم على الأرجح.