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بعد قليل.. الأهلي يعلن عن أول صفقات الموسم الجديد

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يُعلن النادي الأهلي بعد قليل تعاقده رسميًا مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادمًا من برايتون الإنجليزي لمدة ٣ مواسم.

ووصل تاو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية وخضع للفحص الطبي الذي اجتازه بنجاح، ثم قام بجلسة تصوير داخل ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.


وكتب النادي الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "جاري التحميل" في إشارة إلى اقتراب الإعلان عن صفقة بيرسي تاو.


واتفق الأهلي مع برايتون على ضم بيرسي تاو مقابل مليون و٨٠٠ ألف دولار فيما يحصل اللاعب على مليون دولار في الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي لقب الدوري المصري لصالح غريمه الزمالك قبل جولة واحدة من النهاية.

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