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بعد قليل.. الأهلي يعلن عن أول صفقات الموسم الجديد
الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:17 م
علي نبوي
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يُعلن النادي الأهلي بعد قليل تعاقده رسميًا مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادمًا من برايتون الإنجليزي لمدة ٣ مواسم.
ووصل تاو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية وخضع للفحص الطبي الذي اجتازه بنجاح، ثم قام بجلسة تصوير داخل ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.
وكتب النادي الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "جاري التحميل" في إشارة إلى اقتراب الإعلان عن صفقة بيرسي تاو.
واتفق الأهلي مع برايتون على ضم بيرسي تاو مقابل مليون و٨٠٠ ألف دولار فيما يحصل اللاعب على مليون دولار في الموسم.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
وخسر الأهلي لقب الدوري المصري لصالح غريمه الزمالك قبل جولة واحدة من النهاية.
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