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الإسكان: نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي ارتفعت إلى 40%

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن وضع الصرف الصحي في القرى كان مهملا لسنوات طويلة، لافتا إلى أن 58% من تعداد سكان مصر يقطنون في الريف المصري، وبلغت نسبة أهالي الريف الذين يحصلون على خدمة الصرف الصحي في 2014 12% فقط من سكان الريف، والتي وصلت إلى 40% في 2021.
وأشار "الرفاعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم تنفيذ 587 مشروع خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، بتكلفة 20 مليار جنيه، حيث ساهمت هذه المشروعات في زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري، منوها بأنهم كانوا يستهدفون الوصول إلى نسبة تغطية تصل إلى 100% بحلول 2030 بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه، ولكن باطلاق مبادرة تطوير الريف المصري سيتم الانتهاء من تغطية الريف بشبكة الصرف الصحي خلال 3 سنوات فقط.
وأضاف معاون وزير الإسكان، أن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القرى تتم وفقا للأولويات، حيث تأتي الأولوية الأولى للقرى القريبة من المجاري المائية، ثم القرى ذات منسوب المياه الجوفية المرتفع، ثم القرى ذات التعداد السكاني الكبير.

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