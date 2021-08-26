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القبض على شخص روج لبيع الأسلحة عبر الإنترنت

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بترويج الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج على قدرته على توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة – طبنجة صوت – 10 طلقات صوت من ذات العيار - 4 قطع أسلحة بيضاء"مطواة")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب المشار إليه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق مكاسب مالية.

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