تعرف على مواعيد مباريات مصر في كأس العرب بقطر 2021

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري للمشاركة فى بطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها شهري نوفمبر وديسمبر القادمين في قطر، قبل إقامة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون يناير المقبل.





ويقع منتخب مصر فى مجموعة تضم كل من الجزائر ولبنان والسودان.





مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب بقطر 2021 :-

تبدأ مصر مبارياتها بمواجهة لبنان يوم 1 ديسمبر.





وستكون المباراة الثانية لمصر مع السودان يوم 4 ديسمبر.





ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.





وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.





وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وتلعب المباراة النهائية من البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل.