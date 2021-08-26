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تعرف على موعد بدء الدرسة وأماكن سداد مصروفات العام الدراسي الجديد

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم متابعينا الكرام، في السطور النالية، موعد بداية العام الدراسي الجديد وأماكن سداد المصروفات، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أماكن سداد المصروفات
يتم سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات، من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها أبرزها، مكاتب البريد  على مستوى الجمهورية وبعض الشركات الأخرى.

موعد بداية العام الدراسي الجديد
يبدأ العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة واللغات، اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل، وفقا لما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
ويجب على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين".

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