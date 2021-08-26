موعد مباراة توتنهام ضد باكوس دي فيريرا اليوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي

يواجه نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الخميس على ملعبه نظيره نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي ضمن منافسات الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات من بطولة المؤتمرات الأوربية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث البطولة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكانت مباراة الاياب بين الفريقين فد انتهت بفوز فريق باكوس البرتغالي بنتيجة هدف مقابل لاشيء امام نظيره توتنهام.