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أحمد داود ينتهي من تصوير "بالتقسيط المريح"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد "بالتقسيط المريح"، والذي يتعاون من خلاله مع النجمة نيللي كريم بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل "سجن النسا" للمخرجة كاملة أبو ذكري، ومن المقرر أن ينطلق عرضه على منصة شاهد vip قريبًا.

ويشهد داود في الفترة الأخيرة حالة من النشاط الفني، حيث يعمل حاليًا على فيلم" يوم 1" والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ومن ناحية أخرى، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل"هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.


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