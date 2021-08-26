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وكالة أنباء الإمارات: أمير قطر يستقبل وفداً إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:34 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد استقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد.

 

وفي وقت سابق، أعلن خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر.

 

وأضاف "بالهول"، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العلا" الذي يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

 

وتابع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن "الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة".

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