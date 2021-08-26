الموعد والأماكن الخالية.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثانية



بدأ الطلاب وأولياء الأمور، البحث عن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، مع اقتراب انتهاء الجولة الأولى، في محاولة منهم لمعرفة موعد وتفاصيل تلك المرحلة.



موعد تنسيق المرحلة الثانية

وحسب تقارير فأنه من المقرر فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى أحد أيام الأحد أو الإثنين المقبلين.



وفي هذا الشأن، قال الدكتور ماجد نجم عضو اللجنة العليا للتنسيق ورئيس جامعة حلوان، إنه يتم الإعلان عن المرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل بعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولى.



أماكن خالية بالكليات

وتوضح المؤشرات عن وجود معاقد شاغرة بكليات الطب البيطري والتربية والعلوم والحقوق والزراعة وكلية التربية طفولة وكلية التربية الرياضية ودار العلوم وكلية العلوم بنات.



ومن المتوقع أن تكون هناك فرص لطلاب الثانوية العامة فى كليات الهندسة بالمرحلة الثانية، ويعود ذلك إلى أن كليات الهندسة على مستوى الجامعات الحكومية استوعبت العام الماضي، فى تنسيق 2020 ما يقرب من 20 ألف طالب، وأنه من المتوقع أن يكون هناك عدد من الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانية.



هل توجد أماكن بكليات القمة؟

وفي هذا الشأن، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه بالنسبة لاحتمالية وجود أماكن شاغرة بكليات القمة خلال المرحلة الثانية فالموقف سيحدد وفقا للحد الأدنى الذي يختلف وفقا لعدد الطلاب بكل جامعة.



وكانت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات قد انطلقت وفق حدود دنيا وهي من 88.4% علمي علوم، و80 % علمي رياضة، و65.7 % للشعبة الأدبية.