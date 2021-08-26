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التحقظ على أكثر من 15 ألف لتر زيوت سيارات داخل مخزن بالإسكندرية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 15،609 لتر زيوت سيارات داخل مخزن بدون ترخيص "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، قبل طرحها للبيع بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات "بدون ترخيص"، لحيازته كمية كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات قبل ترويجها بالأسواق.
وبمداهمة المخزن القي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 15،609 لتر زيوت سيارات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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