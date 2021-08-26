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صندوق رعاية المبتكرين يطلق برنامج "تسريع التسويق"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حول إطلاق برنامج "تسريع التسويق"؛ لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر 2021.

أوضح التقرير أن الهدف من برنامج تسريع التسويق هو تخطى الحيز الافتراضي، الذى يعيق وصول نتائج ومخرجات البحث والابتكار إلى السوق بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف التقرير، أن البرنامج يستهدف المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التى لديها منتج أو عملية أو خدمة جديدة يرغبون في تسويقها.

كما أشار التقرير إلى أن البرنامج يتكون من مرحلتين: الأولى، وتشمل تقديم إرشادات التسويق للمتقدم، حيث يتلقى المتقدم مجموعة من الاستشارات المتخصصة وخدمات الدعم والإرشاد لتطوير إمكانات التسويق للمنتج أو العملية أو الخدمة الجديدة قبل الحصول على فرصة تمويل تسريع التسويق، وتهدف هذه المرحلة إلى اكتشاف التكنولوجيات الواعدة للتسويق، وإجراء مقابلات مع المبتكرين والتحقق من اختبارات الجدوى المختلفة، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية باختيار أفضل الابتكارات التي سوف تحصل على تمويل لتسريع التسويق حسب جاهزيتها وقدرتها على المنافسة، وسيحصل الطلب المؤهل للتمويل على دعم فني وعلمي مستمر طوال فترة المشروع، وتتنوع مخرجات المرحلة الثانية على حسب الابتكار ومدى جاهزيته التكنولوجية والخطة التسويقية المقترحة.

وأضاف التقرير أن الصندوق سيدعم الابتكارات التي تعود بالفائدة على المجتمع المصري، مشيرًا إلى معايير التأهيل لبرنامج تسريع التسويق، وتشمل: الابتكارات التحويلية المرتبطة بأحد أهداف التنمية المستدامة، والتي لها حلول قابلة للتطوير ذات أثر كبير، والقابلة للتكيف والتكرار والنشر بسهولة وبأسعار معقولة، وكذا الابتكارات التي أبدى المصنعين والمستثمرين الاهتمام بها والاستعداد لتبنيها، بالإضافة إلى التنوع في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والمياه والبنية التحتية.

ولفت التقرير إلى أن الأولوية ستكون للمقترحات التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تضمن تصميم المقترح أنشطة الاستدامة المالية، والتوافق مع نظام المتابعة، والتقييم الخاصة بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لقياس تحقيق أهداف الصندوق وتحسين عملياته المستقبلية.

ونوه التقرير إلى أنه سيتم تلقي طلبات التقدم بالمقترحات اعتبارًا من 192021 ولمدة شهر، وبعد إغلاق باب التقدم يتم فحص الطلبات وإجراء مقابلة شخصية مع مقدم الطلب لإعداد تقرير لوصف إرشادات التسويق، وفي ضوء التقرير، يطلب من المتقدم التقدم بالمقترح الكامل لتمويل تسريع التسويق، حيث يتم مناقشة قيمة التمويل وشروطه والتوصل إلى اتفاق مع المتقدم قبل الإعلان عن الفائزين وبدء التنفيذ لصرف دفعات التمويل، ويتم التسجيل والتقدم لبرنامج تسريع التسويق من خلال بوابة الابتكار على الموقع الإلكتروني لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ www.isf.org.eg

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