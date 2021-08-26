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رئيس سموحة يطالب بالمشاركة في الكونفدرالية الموسم الجديد

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفي
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تمسك المهندس محمد فرج عامر ، رئيس نادي سموحة ، بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية بعد احتلال الفريق السكندري المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكتب محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ، "فيسبوك:" سموحة ثالث الدوري أنا عايز حقي، ومن حقي ألعب كونفدراليةً، وسبق لسموحة لعب في دوري أبطال أفريقيا وأيضا لعب في الكونفدرالية".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة ، جمعها من الفوز في 12 مباراة ، وتعادل في 17 مباراة ، وخسر 4 مباريات ببطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمباراة مصر المقاصة يوم السبت المقبل في ختام مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم باستاد الإسكندرية.

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