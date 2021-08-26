طريقة تحضير صلصة الشطة الحارة

نقدم لكم في السطور التالية وصفة سهلة وبسطية بمكن إعدادها في المنزل وهي وصفة صلصة الشطة الحارة، إليكم المقادير وطريقة التحضير:





المقادير

- الفلفل الاحمر الحار : 8 حبات

- ملح : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : ربع كوب





طريقة التحضير

اغسلي الفلفل وقطعي كل حبة إلى نصفين ثم أزيلي القمع والبذور.

وزّعي الفلفل على قطعة قماش وضعيها تحت الشمس لمدة ساعتين حتى يجّف من الماء.

في محضرة الطعام، اطحني الفلفل حتى تحصلي على خليط ناعم.

ضعي الفلفل الناعم في وعاء عميق.

أضيفي الملح وزيت الزيتون واتركيها جانباً لحوالي 24 ساعة مع التقليب المستمر.

ضعي الشطة في برطمانات محكمة الإغلاق.