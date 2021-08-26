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"الزراعة": اعتماد المجزر الآلي بالنوبارية للذبيح بغرض التصدير

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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اعلن اللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس ادارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق، للذبيح بغرض التصدير.

 

وأشار صابر الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير  وزير الزراعه واستصلاح الأراضي،  لتعظيم الاستفاده من الأصول ورفع كفائتها، لافتا الى انه تم رفع كفاءة صالات الذبيح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفاده من هذه الطاقات.

 

واوضح انه تم  ذبيح عدد ٤٥ راس من الضأن، وتم استصدار موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتصديرهم الي مملكه البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لاقت عمليات الذبيح قبول السلطات المحجريه المختصة في جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين.

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