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جهزي الكفتة بالطحينية بهذه الطريقة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
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المقادير
- لتحضير صلصة الطحينة :
عصير الليمون : ثلاث أرباع الكوب
ملح : نصف ملعقة صغيرة
الماء : نصف كوب

- لحم مفروم : 450 غم
- بقدونس : ربع كوب (مفروم)
- البصل الابيض : ربع كوب (مفروم)
- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- زيت الزيتون : حسب الحاجة

طريقة التحضير
حمّي الفرن على حرارة 205 درجات مئوية.
في وعاء، ضعي اللحم والبقدونس والبصل.
أضيفي البهارات المشكلة والملح والفلفل.
اخلطي المكونات جيداً بيديك حتى تمتزج.
ادهني صينية فرن دائرية بزيت الزيتون.
ضعي خليط اللحم في الصينية مع ترتيبه ليصبح دائريّ الشكل.
قطّعي اللحم إلى عدّة القطع وذلك كي ينضج اللحم بسهولة.
أدخلي الصينية إلى الفرن لـ10 دقائق.

لتحضير صلصة الطحينة: 
في وعاء، ضعي الطحينة والملح وعصير الليمون الحامض.
خلطي المكونات جيداً حتى تكثف الصلصة.
اسكبي الماء مع الخلط حتى يمتزج الخليط.
أخرجي الصينية من الفرن واسكبي فوقها الصلصة.
أعيدي الصينية إلى الفرن لـ30 دقيقة.
قدّمي الكفتة بصلصة الطحينة إلى جانب الأرز

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