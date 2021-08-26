اليوم.. روبي تشارك محمد منير في حفلة المسرح الروماني



وطرحت روبي، أول أمس أغنية جديدة تحمل عنوان"لازقة خفاش" حيث اقترب عدد مشاهدتها من الربع مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.



أغنية"لازقة خفاش" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.



وتقول كلماتها:



وأنا أقول لا ميعملهاش ده لازقلي لازقة خفاش

قمت بقى إنت عاملي مفاجأة وبِعتني بيعة من أم بلاش

وجاتلي البلوة على سهوة وأنا والله مش ناقصة

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعدة بطفش العرسان

واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الأسامي كمان

أديك قلبت الضحكة عياط

بدل ما أقول بِلوا الشربات قاعدة بلقّم القهوة

يا عيني عليّ عايشة ولاهية وأنتِ الآمرة وأنتِ الناهية

بقى تقابلني بألفين مرحب وتودعني بـ60 داهية

يا بير غويط يا سُهن يا خُن أنا كبسة قهرتي كبسة بُن

لا عارفة أشكي ولا استهوى".



تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك على المسرح الروماني بقرية مارينا 2 بالساحل الشمالي.ومن المقرر أن تشارك الكينج محمد منير، في الحفل حيث تقدم مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة.