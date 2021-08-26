Advertisements

اليوم.. روبي تشارك محمد منير في حفلة المسرح الروماني

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
اليوم.. روبي تشارك محمد منير في حفلة المسرح الروماني
تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك على المسرح الروماني بقرية مارينا 2 بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن تشارك الكينج محمد منير، في الحفل حيث تقدم مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة.

وطرحت روبي، أول أمس أغنية جديدة تحمل عنوان"لازقة خفاش" حيث اقترب عدد مشاهدتها من الربع مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.

أغنية"لازقة خفاش" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

وتقول كلماتها:

وأنا أقول لا ميعملهاش ده لازقلي لازقة خفاش
قمت بقى إنت عاملي مفاجأة وبِعتني بيعة من أم بلاش
وجاتلي البلوة على سهوة وأنا والله مش ناقصة
خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة
بجهز للفرح فستان وقاعدة بطفش العرسان
واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الأسامي كمان
أديك قلبت الضحكة عياط
بدل ما أقول بِلوا الشربات قاعدة بلقّم القهوة
يا عيني عليّ عايشة ولاهية وأنتِ الآمرة وأنتِ الناهية
بقى تقابلني بألفين مرحب وتودعني بـ60 داهية
يا بير غويط يا سُهن يا خُن أنا كبسة قهرتي كبسة بُن
لا عارفة أشكي ولا استهوى".

أخبار تهمك

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ نصف ساعة

موعد انتظام كريم فؤاد في تدريبات الأهلي لأول مرة

منذ ثلث ساعة

رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع كريم فؤاد

منذ 40 دقيقة

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

02:25 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

09:01 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements