الضفادع البشرية تكثف جهودها لانتشال جثة شاب سقط في النيل بإمبابة

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة غريق بنهر النيل بمنطقة إمبابة، شمال المحافظة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود حالة غرق بمنطقة إمبابة.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري لإجراء عمليات بحث وتمشيط لمجرى النيل ومن ثم انتشال جثمان الغريق.



وكشفت التحريات الأولية أن شابا عشرينيا اختل توازنه وسقط من أعلى أحد المراكب فجرفه التيار وفارق الحياة متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق؛ لعدم إجادته السباحة.



وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.