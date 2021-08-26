رفع 6 عربات جر في حملة إشغالات بالأقصر.. صور



شن مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من المحال العامة والمقاهي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.



استهدفت الحملة المرور والمتابعة على المحلات والمقاهي والباعة الجائلين بشارع المدينة المنورة وتفرعاته، حيث أسفرت الحملة عن رفع ٦ عربات جر وتم التحفظ عليهم.



جاء ذلك، تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة، ولتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر.





ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية في نطاق الأحياء لتفعيل القانون وضبط المخالفين.



شارك فى الحملة ادارات المتابعة الميدانية، والإشغالات، أحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبدالراضي ورجب الشافعي، واحمد توفيق وبسام سيد أحمد مشرفي المتابعة ومسؤولي الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.