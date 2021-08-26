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قائد عسكري لـ"الفجر": ميليشيات الحوثي ليس لديها عهد ولا ميثاق.. والحل السياسي الأفضل للأزمة اليمنية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:10 م
العقيد عبود علي صالح الشاعري
العقيد عبود علي صالح الشاعري
الشحات غريب
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قال القائد العسكري بجنوب اليمن العقيد عبود علي صالح الشاعري ، إن ميليشيات الحوثي ليس لديها عهد ولاميثاق في التقيد بالاتفاقيات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وتماطل بخلق الاعذارفي القبول بالاتفاقيات وهذا ماينتج عنة إطالة أمد الحرب.

◄ الحوثي يقوض جهود السلام

وأكد الشاعري في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأن المليشيات الحوثية لا تملك القرار بنفسها فهي عبد المأمور لسادتهم في قم ملالي إيران والحسينيات.


◄ عرقلة ميليشيا الحوثي جهود المنظمات الدولية

وحول عرقلة الحوثيين لجهود المنظمات الدولية في إيصال المساعدات، قال إن المليشيات الحوثية تعتمد أساسا على جزء كبير من هذة المساعدات الدولية لتحويلها إلى مجهود حربي فهي تحاصر مكاتب المنظمات الدولية الام في صنعاء وتفرض عليهم ماتريد وبهذا العمل يحرم الشعب من دعم هذة المنظمات.

◄ الحل الأمثل لليمن

وأكد أن الحل الأمثل للأزمة باليمن هو الحل السياسي، أما عن الأقرب لحل القضية اليمنية هو عودة الوضع على ماكان علية قبل الوحدة المشؤومة عام 1990م، أي عودة دولة الجنوب العربي على كامل حدودها الطبيعية قبل الوحدة ثم تجري هناك مصالحة وطنية في العربية اليمنية شمالية شمالية وكذالك في الجنوب العربي حوار جنوبي جنوبي غير هذا الكلام الحرب ستطول والمعاناة ستزيد ويمكن تشمل هذة المعاناة المنطقة العربية كلها.


◄ المشهد بجنوب اليمن.. وتحركات الانتقالي

وبالحديث حول المشهد في جنوب اليمن قال إن المشهد بجنوب اليمن أي بالاصح الجنوب العربي وتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد تمكن الجنوب العربي من تحرير أرضة من المليشيات الحوثية من كل المحافظات الجنوبية، وهناك تحركات الجنوبيين في استعادة دولتهم كما أن مليشيات الحوثي واهمين انفسهم باحتلال الجنوب مرة أخرى ولكن هيهات فشعب الجنوب قد شب عن الطوق اي جنوب اليوم غير جنوب1994م خصوصا والمجلس الانتقالي الجنوبي الحامل الشرعي لدولة الجنوب وتطلعات شعب الجنوب قد قطع شوطا كبيرا في استعادة الدولة الجنوبية وقطع عهدا لشعب الجنوب بعدم العودة مرة اخرى إلى باب اليمن مهما كلفنا من ثمن واننا سندافع عن كل المكتسبات التي تحققت بكل بسالة كما نحن صامدون الان في جبهات القتال كذاك سندافع عن هذة الانتصارات حتى تحقيق الهدف المنشود باستعادة دولة الجنوب.

◄ أهداف إيران من دعم الحوثي

وأشار بأن لا توجد لإيران حاضنة جماهيرية وشعبية في الجنوب العربي  ولهذا يصعب عليها الوصول إلى منطقة البحر الاحمر لان الدول العربية لا تسمح بذالك أن يحدث اطلاقا مهما كلفها من ثمن.


واختتم حديثه بأنه بعد استيلاء المليشيات الحوثية وبتعاون كبير من بقايا النظام السابق من خلال خيانتهم لدول التحالف سيطر الحوثي على كل الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية والابتدائية وعمل على تغيير المناهج التعليمية عبر خبرات ايرانية شيعية وعملوا على تحريف التعاليم الاسلامية السنية إلى تعاليم شيعية مذهبية طائفية بحتة وفرضوا هذة المناهج للتدريس في جميع الكليات والمدارس، وماخفي كان أعظم من خرافاتهم وتحريفهم لكل شئ في الكتاب والسنة النبوية.

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تركيا ايران اليمن المجلس الانتقالي العقيد عبود علي صالح الشاعري الحوثيين اخر الاخبار اخبار اليمن

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