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نجم يوفنتوس يثير الجدل حول مستقبل رونالدو

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:10 م
رونالدو
رونالدو
محمد نادر
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أثار كايو جورجي، اللاعب المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس الإيطالي، حالة من الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو، مهاجم ونجم السيدة العجوز.

وارتبط اسم الدون مؤخراً بالخروج من صفوف فريق السيدة العجوز، وسط رغبة البرتغالي في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وقال كايو، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بيوفنتوس: "لقد كنت ألتقي برونالدو لبعض الوقت، وقد ساعدني كثيرًا، إنه شخص رائع".

وأضاف "أنا سعيد بتواجدي في يوفنتوس فريق رونالدو. لم يخبرني بأي شيء عن مستقبله ولا نعرف ما إذا كان سيبقى أم لا، ولكن آمل أن يبقى هنا لفترة طويلة".

وانتقل جورجي لصفوف يوفنتوس قادمًا من سانتوس البرازيلي، حيث وقع اللاعب على عقد يربطه باليوفي حتى صيف 2026.

وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيل رونالدو خلال الفترة المتبقية من الميركاتو الصيفي سواء إلى مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان.

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