الحكومة توافق على الترخيص لوزارة البترول للبحث عن الذهب والمعادن واستغلالها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية ( ش.م.م)؛ وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى عدة مناطق بالجمهورية.





وعقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتي استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، كما تستهدف الجولات المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.