تأجيل محاكمة 11 شخصًا بتهمة التنقيب الأثري في المنيا لـ أكتوبر المقبل

أجلت اليوم، محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة القيام بأعمال حفريات غير شرعية، والتنقيب عن الآثار بمنطقة غرب سمالوط، شمال المنيا لدور شهر أكتوبر المقبل لاستكمال المرافعات.



استعرضت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، وأمانة سر على حسن ومحمد مصطفى هارون، قرار الإحالة المتعلق بالاتهامات الموجهة للمتهمين والمتعلقة بالقيام بأعمال حفريات والتنقيب عن الآثار بمنطقة غرب سمالوط.



كان المستشار أبوألوفا عيسى، المحامي العام، لنيابيات شمال المنيا، أحال المتهمين في القضية رقم 372 لسنة 2021، والمقيدة برقم 371 لسنة 2021 كلي شمال المنيا، والتي تضم 11 متهما، بينهم هارب والآخرون مفرج عنهم