ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الأخيرة

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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الأخيرة
الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:15 م
غدير أحمد
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يتصدر محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 20 هدف، بفارق أربع أهداف عن مصطفى فتحى صاحب الـ16هدف.
ويحتل أحمد ياسر ريان المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 15 هدف، بفارق هدف وحيد عن أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك.
وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1- محمد شريف الأهلي 20 هدفا
2- مصطفى فتحى سموحة 16
3- أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا
4- أشرف بنشرقي الزمالك 14
5- عمر كمال المصري البورسعيدي 13
6- فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11
7- باسم مرسي مصر المقاصة 11
8- أحمد علي البنك الأهلي 11
9- كريم بامبو البنك الأهلي 11
10- أحمد سمير طلائع الجيش 11
11- عمر السعيد الجونة 11
12- شيميليس بيكلى مصر المقاصة 10
13- عمرو جمال طلائع الجيش 10
14- رامي صبري إنبي 10
15- يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10
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