ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الأخيرة

يتصدر محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 20 هدف، بفارق أربع أهداف عن مصطفى فتحى صاحب الـ16هدف.





ويحتل أحمد ياسر ريان المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 15 هدف، بفارق هدف وحيد عن أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك.





وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- محمد شريف الأهلي 20 هدفا

2- مصطفى فتحى سموحة 16

3- أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

4- أشرف بنشرقي الزمالك 14

5- عمر كمال المصري البورسعيدي 13

6- فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

7- باسم مرسي مصر المقاصة 11

8- أحمد علي البنك الأهلي 11

9- كريم بامبو البنك الأهلي 11

10- أحمد سمير طلائع الجيش 11

11- عمر السعيد الجونة 11

12- شيميليس بيكلى مصر المقاصة 10

13- عمرو جمال طلائع الجيش 10

14- رامي صبري إنبي 10

15- يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10



