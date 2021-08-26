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الحكومة توافق على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقى

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم أنه تمت إحاطته بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية؛ للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة، وأن تكون وزارة المالية هى ممثل مصر فى عضويتها، على أن تبدأ الوزارة فى المُضى قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تضم فى عضويتها 27 دولة إفريقية ويقع مقرها فى لاجوس بدولة نيجيريا، وتعد مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية (البترول والغاز والتعدين)، والنقل، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، من أهم المجالات التى تقوم المؤسسة بالاستثمار فيها بالدول الأفريقية، وتقدم المؤسسة مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها فى تلك المجالات.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التى أعدتها وزارة المالية ( اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) حول طلب محافظة قنا التصرف فى مساحة 1500م2، ملك المحافظة بمنطقة الجزيرية، تقع على امتداد مجمع المواقف بمدينة قنا، وذلك عن طريق منحها لإحدى الشركات المتخصصة فى تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاما؛ لإقامة مستشفى استثمارى عليها، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة وباقى محافظات الصعيد، على أن تؤول جميع مبانى ومنشآت المشروع إلى ملكية المحافظة فى نهاية مدة التعاقد.

كما اعتمد المجلس نتيجة الدراسة التى أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) حول طلب محافظة الوادى الجديد التصرف فى قطعتى أرض بمساحتى (2400م2، و2550 م2)، واللتين تقعان شمال محطة وقود "وطنية" بالطريق الدائرى بالسبط الشرقى بمركز الخارجة، عن طريق بيعهما لإحدى الشركات المتخصصة لإقامة محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وعقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التى قام بها لكل من محافظتى الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتى استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، كما تستهدف الجولات المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة، لافتا فى هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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