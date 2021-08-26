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صراع فرنسي.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل مصطفى محمد عن جالاتا سراي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:15 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
غدير أحمد
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أفادت تقارير إعلامية فرنسية، عن احتمالية رحيل مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المعار إلى صفوف جالاتا سراى التركى، إلى الدورى الفرنسى.

ووفقًا للمعلومات الواردة بإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "فإن أندية بوردو وليل وسانت إيتيان تريد الظفر بخدمات مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، وجالاتا سراى قبل نهاية فترة الميركاتو".

وأضافت:"ويفكر المهاجم فى الانتقال للدورى الفرنسى فى ظل كثرة مهاجمى جالاتا سراى فى الموسم الجديد".

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتاسراي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية النادي التركي في شراء اللاعب بشكل نهائي.

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد جالاتا سراي

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