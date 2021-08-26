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صراع فرنسي.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل مصطفى محمد عن جالاتا سراي
الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:15 م
غدير أحمد
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أفادت تقارير إعلامية فرنسية، عن احتمالية رحيل مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المعار إلى صفوف جالاتا سراى التركى، إلى الدورى الفرنسى.
ووفقًا للمعلومات الواردة بإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "فإن أندية بوردو وليل وسانت إيتيان تريد الظفر بخدمات مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، وجالاتا سراى قبل نهاية فترة الميركاتو".
وأضافت:"ويفكر المهاجم فى الانتقال للدورى الفرنسى فى ظل كثرة مهاجمى جالاتا سراى فى الموسم الجديد".
وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتاسراي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية النادي التركي في شراء اللاعب بشكل نهائي.
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