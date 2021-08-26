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"أوراسكوم" تخفض حصتها في "بلتون" الي 59.2%

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت شركة بلتون لتدوال الأوراق المالية، إن شركة أوراسكوم المالية القابضة خفضت حصتها في رأسمال شركة بلتون المالية القابضة من 61.24 %إلى 59.22 % ، حيث قامت ببيع 9 ملايين سهم بقيمة 21.08 مليون جنيه، بمتوسط سعر 2.34 جنيه.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، خلال النصف الأول من 2021، أرباحاً بلغت 8.54 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 20.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 193.82 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 130.8 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 39.52 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 30.06 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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