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ضبط طن ونصف زيوت محركات وفرامل سيارات تالفة بالأقصر

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، من ضبط ١.٥ طن زيوت محركات وفرامل سيارات ومياه بطاريات وردياتير مغشوشة ومقلدة لماركات مسجلة وغير صالحة للاستخدام.

وكانت وردت معلومات لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيام شخص، بدائرة مركز القرنة غرب الأقصر، لتجارته في منتجات غير صالحة للاستخدام، بغرض الغش التجاري.


وقاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة برفقة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس حسين محمد على مدير تموين القرنة، ورفاعى احمد رئيس الرقابة التموينية، في اطار مكافحة الغش التجاري والتدليس ومكافحة السلع الردئية والغير صالحه والعلامات التجارية المقلدة والتأكد من جودة وصلاحية السلع.

و تم ضبط طن ونصف الطن زيوت محركات وزيوت فرامل ومياه بطاريات وردياتير منتجات مصانع بئر السلم ومغشوشه ومقلدة لماركات مسجلة لغش المستهلك غير صالحة للاستخدام وتؤدي إلى اعطال واضرار بمحركات السيارات وذلك بدائرة مركز القرنة بالطريق السريع وقبل تداولها بالأسواق ومراكز خدمة السيارات.

تحرر محضر جنح القرنة ضد ع. ف.ع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

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