اتحاد الكرة يرد على إلغاء مسابقة كأس مصر

نفى أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الأخبار التي ترددت بشأن نية الاتحاد لإلغاء مسابقة الكأس لحصول الفرق على فترة راحة كافية قبل انطلاق الموسم الجديد





وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "لا توجد أى نية لإلغاء مسابقة كأس مصر هذا الموسم، كما نسعى لإنهاء المسابقة واستمرار المنافسة بين الأندية بكل قوة كما كان الحال في مسابقة الدوري هذا الموسم، والتى يشهد الجميع بانها كانت الأقوى سواء فى صراع تحديد البطل أو تحديد الأندية الـ3 الهابطة".





وأضاف: "سيكون هناك اجتماع فى الساعات القليلة المقبلة مع مندوبى الأندية، لتحديد موعد المباريات فى شهر سبتمبر المقبل".





وتابع: "ندرك الارتباطات الكثيرة فى الموسم المقبل مثل التوقفات الدولية فى أكتوبر ونوفمبر، وخوض المنتخب تصفيات مونديال كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية وارتباطات الأندية قاريا، ولكن رغم ذلك نرفض إلغاء أى بطولة فى الموسم الحالى".





وحسم نادي الزمالك لقب الدوري قبل جولة من نهايته،فى حين ضمن الأهلى المركز الثانى، ليتأهل الفريقان إلى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، بينما تأهل بيراميدز والمصرى البورسعيدى إلى الكونفدرالية، فى حين تأكد هبوط وادى دجلة والإنتاج الحربى وأسوان.



