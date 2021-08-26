ليفركوزن يخطف صفقة من بايرن ميونيخ

خطف نادي باير ليفركوزن الألماني صفقة مميزة من بايرن ميونخ في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.





وأفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن نادي ليفركوزن توصل لاتفاق بشأن ضم الجناح الشاب أمين عدلي، لاعب تولوز الفرنسي.





وقطع نادي ليفركوزن شوطا كبيرا من المفاوضات مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ21 عامًا، الذي سيتعاقد معه النادي، لتعويض رحيل الجامايكي ليون بايلي إلى أستون فيلا الإنجليزي.





وكانت تقارير صحفية أفادت باهتمام النادي البافاري بضم اللاعب الفرنسي طوال الفترة الماضية وكذلك نادي فولفسبورج، إلى أن اللاعب اقترب من باير ليفركوزن.



