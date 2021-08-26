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صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:22 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، جماعي للمؤشرات ،  بدعم نمو 7 قطاعات ، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39%، وارتفع العام 0.34%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.21% و0.17% على التوالي، عن مستويات أمس الأربعاء ،وبلغت قيمة تداول البورصة بنهاية التعاملات 67.96 مليون دينار، وزعت على 375.89 مليون سهم، بتنفيذ 12.16 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها التأمين بنسبة 2.73%، بينما تراجعت 4 قطاعات تقدمها المنافع بـ2.11%، فيما استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.

وتصدر سهم أولى تكافل القائمة الخضراء بـ8.89%، بينما جاء القابضة المصرية الكويتية على رأس التراجعات بـ4.89%.

وحول الأنشط تداولاً، تصدر المستثمرون المستقر الكميات بـ43.06 مليون سهم، بينما تقدم بيتك السيولة بـ7.18 مليون دينار، بنمو 0.49%.

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