صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، جماعي للمؤشرات ، بدعم نمو 7 قطاعات ،

وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39%، وارتفع العام 0.34%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.21% و0.17% على التوالي، عن مستويات أمس الأربعاء ،

وبلغت قيمة تداول البورصة بنهاية التعاملات 67.96 مليون دينار، وزعت على 375.89 مليون سهم، بتنفيذ 12.16 ألف صفقة.