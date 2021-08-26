Advertisements

موعد انتظام كريم فؤاد في تدريبات الأهلي لأول مرة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:22 م
كريم فؤاد
كريم فؤاد
أشرف عبدالناصر
Advertisements
ينتظم كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية المارد الأحمر 2 سبتمبر المقبل لأول مرة بعد انضمامه رسميا للقلعة الحمراء. 

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات قادمة، مؤكدا على إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات 5 أيام عقب نهاية الدوري العام مباشرة بقرار من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر. 

ويختتم الأهلي مشواره في دوري هذا الموسم بمواجهة أسوان المقرر لها غدا الجمعة على ملعب السلام.

الكلمات المفتاحية

كريم فؤاد الاهلي

أخبار تهمك

قنوات مفتوحة تنقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منذ حوالي 6 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد قليل.. الأهلي يعلن عن أول صفقات الموسم الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يومين

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع كريم فؤاد

منذ 39 دقيقة

طبيب يكشف أعراضا جديدة للإصابة بـ كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يومين

موضوعات متعلقة

موسيماني يرفض التعجل في عودة نجم الأهلي

موسيماني يحدد شروطه للموافقة على عودة كهربا لتدريبات الأهلي

أول طلب رسمي من موسيماني بشأن الميركاتو الصيفي للأهلي

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

الرحيل اقترب.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى هذا الفريق

02:25 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

09:01 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements