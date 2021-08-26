موعد انتظام كريم فؤاد في تدريبات الأهلي لأول مرة

ينتظم كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية المارد الأحمر 2 سبتمبر المقبل لأول مرة بعد انضمامه رسميا للقلعة الحمراء.





وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات قادمة، مؤكدا على إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.





ويحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات 5 أيام عقب نهاية الدوري العام مباشرة بقرار من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.





ويختتم الأهلي مشواره في دوري هذا الموسم بمواجهة أسوان المقرر لها غدا الجمعة على ملعب السلام.